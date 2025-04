Manager Noord-Macedonische nachtclub waar brand woedde overleden

In de club in de plaats Kočani brak in de nacht van 15 op 16 maart brand uit, doordat brandbaar materiaal aan het plafond ontvlamde door vuurwerk. Daarna werden ook mensen onder de voet gelopen.

Naast de doden raakten ongeveer tweehonderd mensen gewond. Van hen werden 115 mensen overgebracht naar andere Europese landen, waaronder Litouwen en Zweden.

Uit de eerste onderzoeken is gebleken dat brandvoorschriften zijn overtreden. Ook is het nog de vraag of de club wel legaal opereerde. Er lopen onderzoeken tegen meer dan dertig mensen voor hun rol in de brand.