Kerk in Cuba is gediend met opleiding van jonge voorgangers 

Kevin is een van de jongeren die zich door God geroepen weten de christelijke gemeente te dienen nu die zich in uitzonderlijk zwaar weer bevindt. Vanwege de economische crisis, maar ook door de emigratiegolf die het land overspoelt. Steeds meer Cubanen zien een toekomst in eigen land niet meer zitten en vertrekken. Onder hen is een groeiend aantal voorgangers van kerken. Wat hun vertrek betekent voor de gemeente? Dat laat zich raden: een kudde zonder herder die ronddoolt en is overgeleverd aan gevaren. Wat een zegen is het als er jongeren als Kevin zijn die leeggevallen plaatsen willen innemen. Die als achterblijvers zich nadrukkelijk melden als blíjvers omdat ze zich daartoe door God geroepen weten.

Maar daarmee is de gemeente nog niet uit de gevarenzone, want een voorganger die niet thuis is in de Schriften loopt het risico meer kwaad dan goed te doen.

Ds. Marcos Santiago geeft in een „illegaal” kerkje in zijn tuin les aan voorgangers. Hier zijn die samen met hun gezinsleden. beeld Jaco Klamer

Iemand die zich dat persoonlijk aantrekt is ds. Marcos Santiago, plaatsgenoot van Kevin. Voorgangers moeten stevig in hun schoenen staan, weet hij. Zo zijn nieuwe kerken vaak niet door de overheid erkend. Als iemand in de buurt bezwaar maakt tegen zo’n „illegale” gemeente moeten kerkleiders zich weten te verweren. En dan zijn er nog geestelijke aanvechtingen. Ds. Marcos: „Onder het mom van ”Cubaanse cultuur” worden satanische sekten van overheidswege gepromoot.”

„Wat mooi dat we vandaag ons streefbedrag passeren. Dankbaar voor zo veel betrokkenheid! Maar we gaan nog een aantal weken door. Zodat we veel meer christenen in Cuba kunnen bijstaan. Blijft u meedoen?” - Ab Jansen, coördinator RD-acties

Alle hens aan dek dus voor kwetsbare gemeenten als die van Kevin. Daarom verdient de opleiding die ds. Marcos in Camagüey is gestart onze steun. Ruim dertig studenten komen wekelijks samen in het kerkgebouwtje dat Marcos in zijn tuin heeft neergezet. Onder hen zijn Kevin en enkele leeftijdgenoten. De cursusboekjes van NET-Foundation vormen het lesmateriaal en daarmee heeft Camagüey zich aangesloten bij de wereldwijd uitdijende groep voorgangers en kerkleiders die aan de hand van NET-Foundation leren wat Bijbelse theologie is en hoe die in leer en leven gestalte krijgt. Ook op vijf andere plaatsen in Oost-Cuba wordt lesgegeven aan een kleine 300 voorgangers. Via de RD-actie gunnen we veel meer studenten zo’n kans. Want wat ze meekrijgen is geestelijke bagage die het antwoord is op de grote uitdagingen waarvoor gemeenten in Cuba zich gesteld zien.