Voorzitter noemt reactie kabinet op enquêterapport onacceptabel

Het is goed gebruik dat een voormalig voorzitter zich afzijdig houdt in het debat over een enquêterapport, erkende Van Nispen, Kamerlid van de SP. Hij heeft er zelf „lang over nagedacht” of hij zich wel in de discussie zou mengen. „Maar ik heb ook mijn persoonlijke integriteit.” Van Nispen memoreerde in het radio-interview dat hij bij de publicatie van het rapport had toegezegd zich ervoor in te spannen om te voorkomen dat de conclusies in de spreekwoordelijke la zouden belanden.

In de reactie van het kabinet ziet Van Nispen dat veel aanbevelingen uit het rapport niet worden overgenomen. „Die worden gewoon terzijde geschoven, op de lange baan, of regelrecht van gezegd: dat gaan we niet doen.” Dit terwijl de enquêtecommissie juist waarschuwde dat een schandaal als de toeslagenaffaire zo weer kan gebeuren, tenzij er wordt ingegrepen. „De conclusies logen er niet om”, aldus Van Nispen. Hij vindt dat het kabinet „blind blijft voor mens en recht”, zei hij, verwijzend naar de titel van het rapport.

Het Kamerlid laakt onder meer dat het kabinet geen werk maakt van een recht op persoonlijk contact en niet verder in de sociale advocatuur investeert in reactie op het rapport. Het kabinet komt wel met een ‘recht op vergissingen’, maar steekt veel minder geld in het budget van de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens dan aanbevolen. „Uiterst bedroevend dat het kabinet zo omgaat met een rapport waar verschillende Kamerleden twee jaar lang aan gewerkt hebben”, concludeerde Van Nispen.

Bijna een jaar geleden bracht de commissie het rapport uit. Van de oorspronkelijke acht leden zaten er toen nog maar drie in de Tweede Kamer. Inmiddels zijn dat er maar twee: Van Nispen en VVD’er Thierry Aartsen.

De Kamer debatteert woensdag met het kabinet over het rapport en de kabinetsreactie. Van Nispen roept Kamerleden op „om het kabinet op de juiste weg te dwingen”.