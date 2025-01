Biden verdedigt buitenlands beleid van afgelopen vier jaar

Biden maakt over een week plaats voor zijn opvolger Donald Trump, van wie hij het presidentschap vier jaar geleden ook overnam. In een speech die specifiek over het buitenlandse beleid ging, claimde hij dat de VS „de wereldwijde competitie aan het winnen” zijn. Hij zei dat hij veel betrekkingen had opgebouwd en bondgenootschappen weer had versterkt. Dat leek een steek richting Trump, die tijdens zijn eerste termijn juist ruzie maakte met bijvoorbeeld Europese bondgenoten.

Bovendien zouden de „tegenstanders” van Amerika zwakker zijn dan vier jaar geleden, waaronder het Rusland van Vladimir Poetin. „Toen Poetin Oekraïne binnenviel, dacht hij dat hij binnen enkele dagen in Kyiv zou staan. De waarheid is dat ik de enige ben die sinds het begin van de oorlog in het centrum van Kyiv heeft gestaan, niet hij.” Biden heeft Oekraïne met miljarden dollars aan militaire hulp gesteund en zei dat de VS nu „niet weg kunnen lopen”.