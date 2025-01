„Onze voorganger is vertrokken, wat nu?” 

In Cubaanse kerken kom je dit soort toestanden tegen en een voorbeeld daarvan ziet u op de foto. Waar Kevin (in het blauw) laat zien hoe het er zondags aan toegaat. In zíjn kerk, want Kevin mag dan net 20 zijn, sinds vorig jaar is hij pastor. Van beroep is hij fysiotherapeut, maar hij weet zich geroepen voorganger te worden en dat nu al te zijn, want „misiones” (evangelisaties) als die van Kevin zijn zonder herder ten dode opgeschreven.



We zijn met deze foto in Camagüey, een stadje in Oost-Cuba. Waar een kleine evangelisatie is uitgegroeid tot een gemeente met een eigen gebouw. Wie niet beter weet, ziet een garagebox met kerkbanken erin. Maar voor bezoekers is de plek bijzonder: iedere zondag gaat hier het Woord open!

Vanzelfsprekend was dat een jaar geleden niet. Toen vertrok de vaste pastor en achterblijvers vroegen zich af: wat nu? Na veel gebed kwam er een antwoord en keek iedereen naar Kevin: „Jij wordt onze voorganger”. Kevin hield de boot af, vertelt hij. „Ik wees op mijn leeftijd, gebrek aan opleiding en andere mitsen en maren.” Maar Gód overtuigde hem, onder meer door hem de brieven van Paulus te leren spellen en… de jonge Timotheüs tot zijn geestelijke metgezel te maken.

Het verhaal van Kevins gemeente is dat van tientallen, zo niet honderden gemeenten in Cuba. Ze zagen hun voorganger vertrekken, soms zonder dat iemand er vooraf van af wist. Of een ouderling verdween met de noorderzon, en ook een zondagsschooljuf.

Zo’n aderlating in kerken houdt verband met de leegloop van Cuba. Wie het kan betalen of het weet te ritselen, vertrekt. Want blijven betekent werkeloos rondhangen en honger lijden.

De pijn van deze leegloop wordt gevoeld in de kerken, waar emigratie ook als fluisterwoord rondgaat. En waar blijvers met een „wat nu?” zitten. Zij verdienen onze steun, ook omdat Kevin en zijn JV-vrienden ertoe behoren. Jongeren die zich geroepen weten te dienen door leiding te geven. Ze beseffen heel goed daarvoor nog onvoldoende geschikt te zijn. Daarom reiken wij hen de hand met een project. „Voorgangersopleiding voor 250 studenten” heet het. Kosten: 10.000 euro. Baten? Wie dit stukje las, heeft daar weinig rekenwerk voor nodig.