Bij een longembolie zit er een bloedprop (stolsel) in een longslagader. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een lange vliegreis, waarbij een trombosebeen ontstaat en er een stolsel naar de longen kan schieten. Hierdoor kan het bloed niet goed door de longen stromen en ontstaan kortademigheid en pijn.

Bij ernstige longembolie is ‒ondanks bloedverdunners‒ de kans groot dat patiënten sterven of beperkingen blijven houden. Shock is de ernstigste complicatie. Dan is de bloeddruk extreem laag, omdat het bloed moeilijk van de rechter naar de linker hartkamer kan stromen. Patiënten met een shock hebben tot wel 75 procent risico om te overlijden. Deze patiënten worden standaard behandeld met trombolyse: een medicijn dat het stolsel oplost. Maar deze medicijnen werken niet altijd en er is een groot risico op ernstige bloedingen, zoals een hersenbloeding.

Bij de jongeman die met een grote longembolie op de spoedeisende hulp komt, durven we geen trombolysebehandeling te starten. In het verleden heeft hij namelijk een hersenbloeding doorgemaakt.

Slangetje

Sinds enkele jaren is er gelukkig een alternatief op de markt: een katheterbehandeling (trombectomie). Dit houdt in dat een stolsel in het hart of de hersenen via een katheter (een dun slangetje in de aders) snel kan worden weggezogen.

Corstiaan den Uil, intensivist bij het Erasmus MC in Rotterdam. beeld RD

We kiezen daarom voor deze behandeling bij de jongeman. In wakkere toestand ondergaat hij trombectomie op de operatiekamer. Binnen een uur zuigen we een flink aantal stolsels weg. Nadien knapt de patiënt snel op. Voor de zekerheid wordt hij nog een dag op de intensive care opgenomen. Daarna kan hij naar huis met bloedverdunners.

Trombectomie wordt nu nog niet vergoed, maar is mogelijk beter en veiliger dan trombolyse. In het Maasstad Ziekenhuis en enkele andere Nederlandse ziekenhuizen willen we dat uitzoeken.

In de zogeheten Torpedo-NL-studie, die in januari van start gaat, vergelijken we de (kosten)effectiviteit van trombectomie met trombolyse, de gebruikelijke zorg. Aan het onderzoek zullen 111 volwassen patiënten met een ernstige longembolie deelnemen. Van hen krijgen er 74 trombectomie.

Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen of trombectomie met katheterisatie bij volwassen patiënten met een hoog risico op longembolie het risico op sterfte en bloedingen verlaagt. De verwachting is dat de overlevingskans van patiënten bij trombectomie groter is dan bij trombolyse. Ook vermoeden we dat het risico op ernstige bloedingen en een herseninfarct lager is. In het onderzoek kijken we daarnaast naar andere uitkomstmaten, zoals de veiligheid en kosteneffectiviteit van de behandeling en de kwaliteit van leven van de patiënt.

De auteur is cardioloog-intensivist in het Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel–Bethesda Ziekenhuis.

Artsen en zorgverleners vertellen over hun werk.