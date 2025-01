Onderzoekers zien groot potentieel CO2-opslag in bouwmateriaal

Tal van bouwmaterialen zijn geschikt om CO2 voor langere tijd vast te leggen. De onderzoekers van de Universiteit van Californië en Stanford hebben nu voor het eerst per categorie berekend hoe groot het potentieel is. Ze komen uit op een totaal van 16,6 miljard ton per jaar. Dat is grofweg 50 procent van de wereldwijde uitstoot van 2021. Om op dat punt te komen, is wel in alle takken van de bouw een radicale omslag nodig in de werkwijze.

Een voor de hand liggende optie is bouwen met hout. Bomen halen immers CO2 uit de lucht en leggen de koolstof vast als ze groeien. Het gebruikte hout moet dan wel uit strikt duurzaam beheerde bossen komen, want ontbossing leidt juist tot minder CO2-vastlegging.

Er zijn ook tal van minder bekende opties om CO2 in te kapselen in opkomst. Zo kan CO2 als bestanddeel worden gebruikt tijdens de productie van beton of bakstenen. Die materialen blijven over het algemeen tientallen jaren in gebruik en ontbinden ook daarna niet zomaar. Aan bouwmaterialen kunnen tevens biologische materialen worden toegevoegd, die CO2 bevatten dat is opgenomen tijdens de groei van de planten waarvan ze worden gemaakt.

Doordat bouwmaterialen in enorme hoeveelheden worden gebruikt en doorgaans voor de lange duur, ontstaat volgens de onderzoekers „een immense mogelijkheid om broeikasgassen op te slaan”. Ze zien ook voordelen ten opzichte van andere technieken, zoals het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 (CCS).

„Voor CCS-technologie moeten pijpleidingen en andere infrastructuur worden aangelegd”, schrijven de wetenschappers. Ze wijzen erop dat CCS mogelijk risico’s oplevert voor mens en milieu. Bouwmaterialen gebruiken voor CO2-opslag is daarom wellicht „een logische eerste stap”, concluderen ze.