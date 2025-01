„De spoorwegen hebben problemen en die moeten verbeteren”, zei Werner Gatzer. „De infrastructuur is te oud, te vol en te gevoelig voor verstoringen.” Hij denkt dat „minstens” 150 miljard euro nodig is voor investeringen in de komende tien jaar.

Duitsland kampt de laatste jaren met aanhoudende vertragingen op het spoor. DB dringt al langer bij de Duitse regering aan op massale investeringen in het omvangrijke spoorwegnet van het land. Vorige week werd bekend dat de spoorvervoerder in 2024 de slechtste punctualiteitscijfers in decennia had met zijn langeafstandstreinen.

Met een netwerk van ongeveer 34.000 kilometer heeft Deutsche Bahn het grootste spoornet van Europa.

Begin vorig jaar stelde de Duitse transportminister Volker Wissing een fonds voor, waar ook private investeerders aan zouden deelnemen, om de infrastructuur in het land te financieren. Maar de specifieke details daarvan zijn nog niet uitgewerkt. Brancheverenigingen uit de Duitse industrie hebben zich ook achter het idee van een fonds geschaard. Gezien de verstrekkende problemen met het Duitse spoor denken zij ook dat een financiële langetermijnoplossing nodig is.