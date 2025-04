Von der Leyen wil liever praten met VS, maar tegenplan ligt klaar

De Europese Unie staat vooral open voor „een goede deal”, aldus Von der Leyen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) heeft bij de Amerikaanse autoriteiten eerder een voorstel gedaan voor een zogeheten ‘zero for zero’-deal. Daarbij zouden er geen importtarieven gelden voor industriële goederen, in ruil voor nul importtarieven van de VS. De commissaris deed het aanbod voordat de nieuwe tarieven bekend waren en de Amerikanen zijn niet op het aanbod ingegaan, zei een EU-bron.