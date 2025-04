Topman Havenbedrijf Rotterdam vreest gevolgen van handelsoorlog

China heeft al tegenmaatregelen aangekondigd. Maandag overleggen de handelsministers van de EU over eventuele vergeldingen. „Uiteindelijk is het wel zo dat als iedereen elkaar handelstarieven oplegt, de hele wereldeconomie zal gaan krimpen. Dat gaat effecten hebben op handelsstromen, ook door Rotterdam”, zei hij in een interview met radiozender BNR.

De directe gevolgen voor de handel met de VS vanuit Rotterdam zullen meevallen, verwacht hij. De export naar de VS via de haven bedraagt 7,5 miljoen ton, waarvan een derde benzine. Energie is uitgezonderd van de heffingen van Trump, legde Siemons uit. Maar exporteurs van goederen hebben „het best wel even zwaar”, gaf hij aan.