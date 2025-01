Psychologen: leeftijdsgrens tabak en vapes naar 21 jaar

De psychologen noemen het zorgwekkend dat ondanks het preventieakkoord steeds meer jongeren en jongvolwassenen roken of vapen. „Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat vapen, net als roken, een grote kans geeft op gezondheidsschade bij de gebruiker”, stelt het NIP. De leeftijdsgrens moet daarom omhoog naar 21 jaar en gepaard gaan met een intensieve overheidscampagne, accijnsverhogingen en het „vergaand beperken van verkooppunten”.

In het Nationaal Preventieakkoord is onder meer afgesproken dat er in 2040 een rookvrije generatie moet zijn.

Jongeren zijn meer „verslavingsgevoelig”, aldus de psychologen. „Tot het 25e levensjaar zijn onze hersenen volop in ontwikkeling. Hierdoor laten jongeren meer risicogedrag zien en zijn ze minder in staat om de langetermijngevolgen van hun gedrag in te schatten.”

Uit onderzoek blijkt volgens het gezelschap ook dat verslavingen „veelal” ontstaan tussen het 12e en 17e levensjaar.

Het Nederlands Instituut van Psychologen telt volgens eigen zeggen 17.000 leden.