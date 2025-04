Oppositieleden noemen hervorming NPO kortzichtig en kil

„Het sneuvelen van alleen al de programmering van taakomroep NTR is ongekend en onaanvaardbaar”, aldus Mohandis. De NTR verdwijnt als omroep, maar de wettelijke taken, zoals nieuws, educatie en cultuur, blijven bestaan en moeten worden uitgevoerd door andere omroepen. „Maak niet kapot wat zo verbonden is met de huiskamer van Nederland”, is de oproep van Paternotte.

Martens-America schrijft op X dat Bruins de aanbevelingen van de VVD voor de „overgrote meerderheid” overneemt. „Eindelijk hervormen!”

GroenLinks-PvdA is geen tegenstander van het hervormen van de NPO en vindt ook de voorgenomen komst van vier of vijf omroephuizen een goed idee. „Maar wat vooral moet gebeuren, is de publieke omroep juist toekomstperspectief bieden en een belangrijke tegenspeler te laten zijn van (buitenlandse) streamingdiensten en grote big-techbedrijven.” En dat gebeurt volgens Mohandis niet met deze plannen. „GroenLinks-PvdA zal zich daarom flink verzetten tegen bezuinigingen die de journalistieke, educatieve en culturele taak van de publieke omroep slopen.”

Op 14 april debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp.