Kabinet vindt herinvoering schoolzwemmen te duur en tijdrovend

Karremans heeft verschillende mogelijkheden onderzocht om schoolzwemmen te herintroduceren. Zo heeft hij bekeken wat erbij komt kijken om alle leerlingen op de basisschool in groep 2, groep 5 of in de groep naar keuze te leren zwemmen. Dit kost de staatskas jaarlijks 145 miljoen euro. Een klas is hier in een jaar 94 tot 111 uur mee bezig.

De staatssecretaris heeft ook een aantal opties bekeken waarin alleen leerlingen zwemles krijgen die anders niet zouden gaan. Ook hieraan moet de overheid „substantiële financiële bijdragen” leveren.

In plaats daarvan gaat Karremans op zoek naar manieren om kinderen zonder zwemdiploma met al bestaande mogelijkheden aan de zwemles te krijgen.