Meta stopt niet met factchecken van socialemediaberichten in EU

Binnenland

Meta Platforms heeft momenteel geen plannen om ook in de Europese Unie, waaronder in Nederland, te stoppen met feitencontroles op socialemediaberichten. Het bedrijf maakte dinsdag bekend in de Verenigde Staten te stoppen met controles door onafhankelijke organisaties op Facebook-, Instagram- en Threadsberichten. De veranderingen gelden voor nu alleen in dat land, meldt een woordvoerder van Meta.