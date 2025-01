Vorig jaar won Jongerius de Bakhuis-Woltersprijs. Dat is een onderscheiding van Provinciale Staten in Utrecht voor een persoon die zich inzet voor de maatschappij en voor vrouwenemancipatie in het bijzonder.

Jongerius wordt op 13 januari beëdigd. Ze blijft aan tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. De vacature daarvoor wordt op 18 februari opengesteld.

Begin dit jaar nam burgemeester Patrick van Domburg afscheid van IJsselstein om burgemeester te worden van de Gelderse gemeente Bronckhorst.