Het KNMI waarschuwt met code geel dat er kans is op gevaarlijk weer. Woensdagavond gaat het in het zuiden van Limburg sneeuwen, wat kan leiden tot gladde wegen. Van woensdagavond tot en met donderdagochtend kan daar een sneeuwdek van 3 tot 8 centimeter ontstaan. In het zuiden van de provincie en in de heuvels valt mogelijk nog meer sneeuw.

In de nacht van woensdag op donderdag valt naar verwachting ook in Noord-Brabant en het zuidoosten van Gelderland (natte) sneeuw, wat kan leiden tot een sneeuwdek van 2 tot 5 centimeter, en lokaal mogelijk meer. „Er is daardoor kans op vertragingen op de weg en op het spoor”, aldus het weerinstituut.

De zone met sneeuw trekt donderdagmiddag via Duitsland weg, verwacht het KNMI. De code geel voor Limburg geldt momenteel van woensdag 18.00 tot en met donderdag 12.00 uur, voor Noord-Brabant van 02.00 tot 10.00 uur en voor Gelderland van 04.00 tot 12.00 uur.