Dat iedereen zo zijn eigen gebruiken en tradities heeft, wordt snel duidelijk wanneer je je buiten de landsgrenzen begeeft. Oliebollen krijgen we bijvoorbeeld maar moeilijk uitgelegd, al eet iedereen graag mee. Ondertussen mag je ook de kerstkoekjes van Amerikaanse collega’s proeven. En zo leer je elkaars gewoonten een beetje kennen.

Heel anders zijn de lokale gebruiken. Koekjes en brood worden hier weinig gegeten. Een echte maaltijd bestaat voor een groot deel uit rijst, waarbij je gezellig samen van hetzelfde bord eet. Bijkomend voordeel: plotselinge gasten kunnen gelijk aanschuiven, want een extra bord is niet nodig. Het leert ons het nodige over gastvrijheid.

Water over elkaars hoofd

Wanneer het in Nederland alweer lente is, breekt hier pas het moment van de nationale jaarwisseling aan. Dat is echter niet met een tik van de secondewijzer gebeurd. In een week wordt eerst afscheid genomen van het oude jaar. Daarna wordt, na een dag van rust, het nieuwe jaar pas verwelkomd.

Dat gaat, heel herkenbaar, samen met het bezoeken van je (groot)ouders om hun alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen. Een leuke bijkomstigheid is dat je daarbij een glas water over elkaars hoofd mag leeggieten. Weer eens wat anders dan de bekende drie zoenen van Hollandse bodem. Overigens biedt de hele week ruimte voor een nationaal watergevecht, maar met temperaturen boven de veertig graden is dat voor niemand echt een probleem.

Zegenwens

Naar goed gebruik mogen we elkaar Gods zegen toewensen over een nieuw begonnen jaar. Het raakt me elk jaar weer hoeveel rijkdom God ons daarmee geeft. Gods heil en zegen gaan zo veel verder dan de beste wensen. Ook als het leven anders loopt dan we gehoopt hadden.

Hierin mogen we ook eenheid ervaren in Gods wereldwijde kerk, wanneer een plens water gepaard gaat met een hartelijke zegenwens. Al is dat hier niet iets wat enkel uitgesproken wordt rondom bijzondere momenten. De dagelijkse omgang onder christenen is doorweven met Gods zegenwens. Misschien durven wij in Nederland dat niet zo goed, omdat het mogelijk al snel aanvoelt alsof we Gods Naam ijdel gebruiken. Tegelijk houdt het ons een spiegel voor. Laten we niet vergeten elkaar het goede van God toe te blijven wensen en bidden. Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar!

Johan is, samen met zijn vrouw Anne en hun kinderen, uitgezonden door een hersteld hervormde gemeente naar Zuidoost-Azië. Zij werken daar voor Wycliffe Bijbelvertalers aan een vertaling van de Bijbel. Om veiligheidsredenen zijn hun namen gefingeerd.