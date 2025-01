Prinsessen Beatrix en Margriet nog vaak op pad

Prinses Beatrix heeft eind deze maand haar 87e verjaardag op de kalender staan. Ze is alweer bijna twaalf jaar koningin-af. Vanuit kasteel Drakensteyn bij Lage Vuursche trekt ze er regelmatig op uit. Meestal naar het westen, vaak naar een stad.

Tweemaal onthulde prinses Beatrix een kunstwerk waarin haar familie is uitgebeeld

Van de 26 activiteiten die de Rijksvoorlichtingsdienst vorig jaar officieel aankondigde, hadden er negen plaats in Amsterdam. Daarbij zou de prinses vijf keer in het Koninklijk Paleis op de Dam zijn; van eind november tot begin december zelfs op drie achtereenvolgende dinsdagen. Een van die bezoeken ging echter niet door, omdat de prinses met griep thuiszat.

Prinses Beatrix met burgemeester Van Zanen en kunstenares Ingrid Mol bij de beeldengroep die een werkbezoek van koningin Juliana uitbeeldt. beeld ANP, Bart Maat

Sommige activiteiten komen elk jaar terug, zoals de nieuwjaarsontvangst van het koningspaar in het Amsterdamse paleis en de uitreiking van een aantal prijzen. En op Prinsjesdag zit prinses Beatrix achter een raam bij de Raad van State enthousiast te zwaaien naar de Glazen Koets.

De prinses komt ook elk jaar in beweging tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Afgelopen keer hielp ze op een stadsboerderij in Utrecht met het verzorgen van dieren, het beitsen van houtwerk en het voorzaaien voor schooltuintjes voor basisschoolleerlingen. Het leidde tot de krantenkop ”Beatrix ruziet met schaap: „Ga weg””.

Op de St. Josephschool in Leiden onthulde prinses Margriet de jubileumzegel bij het honderdjarig bestaan van de kinderpostzegels. beeld ANP, Jeroen Jumelet

Kunstwerken

De prinses is al ruim 22 jaar weduwe. Prins Claus was tot zijn overlijden beschermheer van De Hollandsche Molen, de vereniging die zich inzet voor het behoud van molens in Nederland. Prins Friso volgde hem op. Nadat hij overleed, nam prinses Beatrix de functie over, inmiddels ruim tien jaar geleden. Als beschermvrouwe opende ze in 2024 twee molens in Noord-Holland (in Amsterdam en Medemblik) en één in de provincie Groningen (in Noordbroek).

Tweemaal onthulde ze een kunstwerk waarin familieleden zijn uitgebeeld: de bronzen beeldengroep ”Het Koninklijk Gezin” in het park van Paleis Soestdijk en een beeldengroep op de Koekamp in Den Haag die koningin Juliana op werkbezoek uitbeeldt.

Prinses Beatrix tijdens de uitreiking van de Appeltjes van Oranje, de jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds voor sociale initiatieven. beeld ANP, Koen van Weel

De prinses gaat ook naar andere bijeenkomsten waarin familieleden centraal staan, zoals de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs en van de Prins Claus Impact Awards. Bij die laatste prijsuitreiking ontbrak ze wegens ziekte. Ze ging wel naar de opening van de tentoonstelling ”Queens by Andy Warhol” in Paleis Het Loo in Apeldoorn. Een van de afgebeelde koninginnen is zijzelf. Bij activiteiten van het Prinses Beatrix Spierfonds en het Oranje Fonds liet de bejaarde oud-vorstin zich eveneens zien.

Dan zijn er nog incidentele activiteiten, zoals in het achterliggende jaar een klimaatsymposium, een festivalopening, jubileumconcerten en een balletgala. In Leiden doopte de prinses op 8 juni een wedstrijdboot van de Koninklijke Studenten Roeivereeniging Njord.

Een boks voor prinses Margriet tijdens de ontvangst op Paleis Noordeinde van de Nederlandse medaillewinnaars van de Paralympische Spelen in Parijs. beeld ANP, Phil Nijhuis

Antillen

De naam van prinses Beatrix stond samen met die van het koningspaar onder verklaringen die werden uitgegeven bij de troonswisseling in Denemarken en na het overlijden van oud-luchtmachtvlieger André Hissink, oud-premier Van Agt, televisieregisseur Rudolf Spoor en Engelandvaarder Ellis Maud barones de Smeth-Brandon**.**

De 86-jarige prinses schoof aan bij het staatsbanket toen het koningspaar van Spanje op bezoek kwam. Zelf legde ze in 2024 tweemaal een officieel bezoek buiten de landsgrenzen af. Half juni was ze in Londen. In Trinity House was ze aanwezig bij het 150-jarig jubileum van het Koning Willem Fonds. Half november ging ze drie dagen naar Sint Maarten en Saba, twee van de zes Antilliaanse eilanden waar ze al vaak is geweest.

Opdringerige belangstelling. beeld ANP, Rob Engelaar

Canadezen

Ook prinses Margriet, die deze maand 82 wordt, ontplooide een groot aantal activiteiten. Net als haar oudste zus laat ze haar belangstelling blijken bij organisaties waarvan ze beschermvrouwe is. Daardoor was Margriet bij activiteiten van Introdans en Apenheul.

Spaans koningspaar op staatsbezoek. beeld ANP, Koen van Weel

Ook in haar agenda stonden nieuwjaarsontvangsten, openingen, onthullingen en prijsuitreikingen. Ze woonde in Enschede de oratie bij van de hoogleraar die de leerstoel bezet die naar de prinses is genoemd. En net als zus Beatrix zat ze aan tijdens het staatsbanket toen de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia Nederland aandeden.

Prins Pieter-Christiaan, Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven zijn elk jaar op 4 mei aanwezig op het Militair Ereveld Grebbeberg tijdens de Nationale Militaire Dodenherdenking. beeld ANP, Vincent Jannink

Een speciale band heeft prinses Margriet met Canada. Ze werd er tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren, alhoewel de ziekenhuiskamer wel even tot Nederlands grondgebied was verklaard. In het afgelopen jaar woonde ze op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom de herdenking bij voor de militairen uit dat land die tijdens die oorlog omkwamen.

Prinses Beatrix tijdens de vijfde editie van Het Oranjepad, een wandeling van en naar Paleis Soestdijk. Deelnemers vragen met de wandeling aandacht voor de strijd tegen spierziekten. beeld ANP, Koen van Weel

Op reis

Bijzondere belangstelling was er voor mensen met een beperking. Margriet ging naar activiteiten van blindenhulp en naar paralympische trainingen.

Samen met haar man kwam prinses Margriet naar Heerenveen om zoon Bernhard aan te moedigen op de ijsbaan van Thialf. Met een schaatstocht wordt geld opgehaald voor onderzoek naar de behandeling van lymfeklierkanker. beeld ANP, Koen van Weel

De 81-jarige prinses reisde ook naar het buitenland. In mei nam ze in Antwerpen een award in ontvangst als eerbetoon voor haar inspanningen voor het Nederlandse Rode Kruis, waarvan ze nu erevoorzitter is. Tweemaal, in augustus en september, ging ze naar de Paralympische Zomerspelen in Parijs. In oktober bracht de prinses een driedaags werkbezoek aan SOS Kinderdorpen in Ghana. In november nam ze met haar man deel aan het NAF Ball van de Netherland-America Foundation in New York, zoals vrijwel elk jaar, maar nu wel voor het laatst.

Prinses Beatrix bij haar eigen portretten tijdens de opening van de tentoonstelling ”Queens by Andy Warhol” in Paleis Het Loo. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen