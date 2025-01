Nationaal Archief waarschuwt voor fouten in lijst oorlogsarchief

Volgens De Telegraaf komen in de lijst onder meer namen voor van Nederlandse Joden die zijn vermoord door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Karin van Coevorden, die haar verhaal doet aan de krant, kwam er toevallig achter dat haar familieleden voorkomen in de namenindex met verdachten, terwijl zij daar niet thuishoren. Volgens haar is het mogelijk dat getuigen, die ook in het beladen oorlogsarchief voorkomen, per ongeluk zijn aangemerkt als verdachten.

Bij de waarschuwing van het NA staat verder dat „de index is gebaseerd op het kaartsysteem van de bijzondere rechtspleging. Hier zitten ook kaarten tussen van personen die geen verdachte waren, of beschuldigd zijn, maar toch in het kaartsysteem zijn beland”. Het archief was zondagmiddag nog niet bereikbaar voor een reactie. Ook minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), die met zijn ministerie verantwoordelijk is voor het Nationaal Archief, heeft nog niet gereageerd op de fouten in de namenlijst.

De lijst werd donderdag gepubliceerd door het project Oorlog voor de Rechter. Het CABR zelf zou vanaf 2 januari volledig openbaar en deels digitaal doorzoekbaar worden voor iedereen, maar dat ging niet door. Na een waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over privacyrisico’s stelde Bruins de openbaarmaking van het papieren archief uit en besloot hij dat het onlinearchief binnenkort alleen onder voorwaarden kan worden ingezien vanuit de studiezaal van het Nationaal Archief.