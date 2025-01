Oud-president Desi Bouterse herdacht in Amsterdam-Zuidoost

Bouterse is oprichter van de Nationale Democratische Partij (NDP) en was sinds 1996 de voorzitter. In januari 2024 dook hij onder om te ontkomen aan een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn aandeel in de Decembermoorden. Die kostten in 1982 het leven aan vijftien politieke tegenstanders. Vermoedelijk hield hij zich de afgelopen maanden schuil in de Surinaamse jungle.

De zaal zit vrijdagavond vol met mensen die samen hun verdriet willen delen, maar ook herinneringen willen ophalen aan het leven en de nalatenschap van de oud-president. Meerdere aanwezigen hebben zich gekleed in NDP-paarse kleding, of dragen een vlag van de NDP om zich heen. Voor het tekenen van het condoleanceregister staat een rij.

De bijeenkomst ging even na 19.30 uur van start met het zingen van het Surinaamse volkslied. Er werd uitbundig gezongen, voor sommige aanwezigen was het ook emotioneel. Daarna was er een moment van stilte. De voorzitter van Vrienden van de NDP Nederland, Ernest Grep, sprak daarna van een „verdrietige avond”, maar ook een avond waarop stil wordt gestaan bij de „verbindende” en „verzoenende” Bouterse. Daarna klonk het nummer My Way van Frank Sinatra uit de boxen en was het tijd voor de daadwerkelijke singineti. Toespraken en muziek wisselen elkaar af, waarbij de zaal uitbundig meezingt.

Een van de sprekers was André Misiekaba, ondervoorzitter van NDP Suriname. Hij sprak over „onze zeer geliefde en gewaardeerde erevoorzitter” en de „legacy” van Bouterse. Volgens Misiekaba heeft de oud-president onder meer gezorgd voor het opheffen van etnische spanningen en het verkleinen van de kloof tussen etnische groepen en sociale klassen. „Hij was een verbinder van etnische groepen, jong en oud, man en vrouw, van sociale klassen en tussen geloofsgemeenschappen.” Ook benadrukte hij de manier waarop Bouterse alle inwoners betrok bij het bestuur van Suriname. „Ook mensen in het binnenland kregen een stem.”

De samenkomst wordt georganiseerd door de Vrienden van de NDP Nederland.