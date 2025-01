Gomarus

„Op dankdag mocht ik te gast zijn bij jullie in de Geref. Gemeente van Aagtekerke. Op uitnodiging van collega-gedeputeerde Harry van der Maas en zijn vrouw Carine bezocht ik samen met mijn vader de ochtenddienst. Mijn vader is dominee, heeft in Zeeland op Bruinisse en Zaamslag gestaan, en vindt het net als ik mooi om een Zeeuwse dienst mee te maken.

Nieuws in beeld Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Aagtekerke, op het Zeeuwse eiland Walcheren. beeld RD, Anton Dommerholt Hugo de Jonge, waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. beeld ANP, Iris van den Broek

Indrukwekkend was het. De geref. gemeente in Aagtekerke is een bijzonder kerkgenootschap met een rijke geschiedenis, een gemeenschap die voor een belangrijk deel samenvalt met de dorpsgemeenschap. Met ruim 800 leden, de overgrote meerderheid echt van het dorp, is zo’n 60 procent lid van deze kerk. Dat is uniek.

De ontvangst was warm en gastvrij, in de kerk, maar ook na afloop in de consistorie. De dienst was mooi. De Bijbelse boodschap van God Die trouw is en naar ons mensen omziet, wordt diep doorleefd gebracht. Merkbaar en voelbaar is het vertrouwen en de troost die uit het geloof wordt geput.

Heel mooi om in jullie midden te gast te mogen zijn, heel veel dank aan dominee Baaijens en de kerkenraad voor de gastvrije ontvangst. Dat collega Harry van der Maas ouderling van dienst was maakt het extra bijzonder.

Zelf ben ik opgegroeid in de Hervormde Kerk, inmiddels PKN. We zijn betrokken bij de Oude Kerk in Rotterdam-Charlois. Met regelmaat ga ik op ‘kerkenpad’, meestal met mijn vrouw Mireille. De kerk en het geloof speelt in het leven van veel Zeeuwen een belangrijke rol, kerkgemeenschappen zijn onmisbaar in het samenleven in Zeeland. En juist daarom is het zo mooi om die kerkgemeenschappen van binnenuit te leren kennen.”

Hugo de Jonge, waarnemend commissaris van de Koning in Zeeland, bracht op dankdag een bezoek aan de gereformeerde gemeente in Aagtekerke. De kerkenraad drukte zijn terugblik af in Gomarus (kerkbode van de gereformeerde gemeenten in de classis Middelburg). De Jonge bezoekt de komende tijd nog meer Zeeuwse kerken.