„De gedachte dat twee glazen rode wijn per week gezond zouden zijn is verlaten”, legt Sliedrecht uit. „Iedere alcoholconsumptie kan schadelijk zijn voor het lichaam, voor het brein. Ook gekoppeld aan verschillende soorten kanker.” De Wereldgezondheidsorganisatie bevestigt dit standpunt en benadrukt dat eventuele gezondheidsvoordelen van alcoholgebruik bij lange na niet opwegen tegen de nadelen. Desondanks blijft de Nederlandse alcoholcultuur stevig in stand, aangewakkerd door marketing en een breed aanbod. „In de supermarkt zie ik regelmatig volledige pagina’s in reclamefolders gewijd aan alcoholaanbiedingen”, aldus Sliedrecht.

Roland den Haan, ervaringsdeskundige en oud-cliënt bij De Hoop, beschrijft hoe alcohol een sluipend probleem werd in zijn leven. „Op mijn 35e begon ik met een slaapmutsje vanwege werkstress”, vertelt hij. „Maar al snel had ik steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken. Op het hoogtepunt van het gebruik kon dat wel een fles wodka per etmaal zijn.” Sliedrecht: „Het verhaal van Roland is herkenbaar. Alcohol lijkt een goed oplosmiddel, maar uiteindelijk lost het niks op.”

Alcoholisme beperkt zich niet tot een bepaalde sociale klasse. „Ik heb in de afgelopen jaren van alles voorbij zien komen, van directeuren tot rechters”, zegt Sliedrecht. Den Haan voegt hieraan toe: „Het stereotype van de onverzorgde dakloze klopt niet. Ik heb genoeg directiekamers gezien waarin heel veel geconsumeerd werd.” De gevolgen van overmatig alcoholgebruik zijn verstrekkend. Naast fysieke klachten zoals leverschade en hartproblemen, leidt het vaak tot sociale isolatie en verlies van werk. „Je omgeving heeft het eerder door dan jij. Uiteindelijk krijg je het zelf ook wel door, want er komen lichamelijke klachten. Je isoleert jezelf en je komt afspraken niet na”, aldus Den Haan.

De eerste stap naar herstel begint met erkenning, legt Sliedrecht uit. Daarna volgt vaak een intensieve behandeling, afhankelijk van de ernst van de problematiek. „Sommige cliënten hebben baat bij cognitieve gedragstherapie of schematherapie”, zegt hij. Den Haan onderstreept het belang van een persoonlijke aanpak. „Wat mij heel erg heeft geholpen was die schematherapie. Daarbij werd echt geluisterd naar wat ik nodig had.”

Om het wijdverspreide alcoholgebruik terug te dringen, pleit zowel Sliedrecht als Den Haan voor een maatschappelijke gedragsverandering. „Je ziet al wel een bepaalde kentering, hoor. Het is minder vanzelfsprekend om in een kerstpakket een fles wijn te stoppen of dat er op recepties alcohol gebruikt wordt. Maar de kentering zoals we die bij het roken hebben gezien is bij alcoholgebruik nog niet zover”, aldus Sliedrecht.