De erfgenaam van een van de oprichters van het olie- en gasconcern stelde al in 1958 zijn vermogen ter beschikking. Het fonds met de naam Stichting Urco werkte tot nog toe in stilte, maar wil meer naar buiten treden. „We hopen op meer aanvragen en adoptie van activiteiten.”

Guus Kessler in1949. beeld W.N. van Oest

Erika Kommers is algemeen secretaris van Stichting Urco. Ze was zelf jarenlang werkzaam in de zending voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in Mexico. Kommers woont nu in Spanje, waar haar man werkt op de ambassade. Ze zet zich in voor een bredere naamsbekendheid van de stichting. „Er zijn talloze zendingsprojecten waarvoor moeilijk financiering te vinden is. Mogelijk kunnen wij daarbij helpen.”

Waar staat de naam Urco voor?

„Ik had er voordien ook niet van gehoord. De naam heeft eigenlijk geen diepere betekenis. Zo heette een zendingsboerderij in Peru, aan de voet van de ruïnestad Machu Picchu. Oprichter van het vermogensfonds is Guus Kessler (zie kader ”Guus Kessler”, AE). Hij werkte veel in Peru, Costa Rica en andere Zuid-Amerikaanse landen.”

Het fonds werkte jarenlang tamelijk geruisloos. Waarom?

„Tot voor kort had Urco zelfs geen website. Door mond-tot-mondreclame kwamen er jaarlijks aanvragen. Die worden door regiocommissies in de verschillende werelddelen beoordeeld, ieder jaar opnieuw. Zo gaat er al vele jaren geld naar organisaties als Wycliff, MAF, GZB, IFES (International Fellowship of Evangelical Students, AE) en OMF. Eenmaal op het lijstje ontvangt zo’n organisatie jaarlijks een uitnodiging voor het jaar daarop.”

Hoeveel geld zit er in dat fonds en om wat voor bedragen gaat het?

„Per jaar wordt er ongeveer 500.000 euro beschikbaar gesteld. Dat is gemiddeld 4 procent van het totale vermogen. Dat kan natuurlijk fluctueren, want het gaat om het rendement. In totaal is er nu nog zo’n 10 miljoen euro beschikbaar. Het geld gaat naar een honderdtal projecten, vaak juist naar kleine onbekende organisaties en stichtingen. Bedragen van soms enkele duizenden euro’s. Dat lijkt weinig, maar vergis je niet. In bijvoorbeeld Malawi kun je met 1000 euro per jaar al een toerustingsproject uitvoeren.”

Wat zijn de criteria en hoe verhouden die zich tot de identiteit van de stichting?

„De doelen zijn vastgelegd en omschreven in kernbegrippen als Woordverkondiging, discipelschap en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Ook telt mee of er in het betreffende land christenen in een minderheidspositie zijn. De aanvraagformulieren worden door mensen met expertise beoordeeld. De identiteit van de stichting kan worden omschreven als breed evangelisch en protestants. Vaak betreft het doelen waarvoor op een andere wijze geen financiële middelen beschikbaar zijn. Zo gaat er ondersteuning naar projecten in gesloten landen. Een klein bedrag kan soms het verschil maken.”

Waarom treden jullie na vele jaren van stilte meer naar buiten?

„We willen graag meer projectaanvragen ontvangen en wervend bezig zijn. We hopen verder op adoptie van projecten door grote gevers. Voor sommige projecten bestaat nu de mogelijkheid dat ze minimaal drie jaar voor steun in aanmerking komen. Dat verlicht de regiocommissies bij hun beoordelingswerk.

Het is een zoektocht naar meer bekendheid. We hebben nu een website met daarop filmpjes waarin Guus Kessler aan het woord komt, we maken gebruik van LinkedIn, gaan adverteren en maken nieuwsbrieven.”

Blijft het vermogensfonds op peil?

„Dat is de vraag. Het bestuur denkt na over de vraag of alleen het rendement beschikbaar moet worden gesteld of dat op het belegde vermogen mag worden ingeteerd. Dat is door Kessler niet vastgelegd.”