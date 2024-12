Al die ruzies; hoe leer je kinderen goed met elkaar omgaan?

Binnenland Podcast Bij ons Thuis

In de derde aflevering van de podcast Bij ons Thuis gaat Henrieke Hoogendijk in gesprek met drie opvoeders en gedragswetenschapper Joanne Twigt over het onderwerp ruzie. Maar het is niet alleen maar ruzie in deze aflevering. In de podcast worden ook veel tips gegeven om ruzies voor te zijn en om te bouwen aan een fijne sfeer in het gezin.