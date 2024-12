Buitenland

De Duitse regering beschuldigt de Amerikaanse miljardair Elon Musk van inmenging in en beïnvloeding van de Bondsdagverkiezingen die in februari worden gehouden. De Amerikaanse ondernemer sprak zaterdag in een opiniestuk in de Duitse krant Welt am Sonntag nogmaals zijn steun uit voor de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD).