OM: verdachte zedenzaak Enkhuizen verkrachtte 13-jarige jongen

De man ontkent dat er sprake is geweest van enige dwang. Volgens het OM droeg A. bij de verkrachting een bivakmuts.

Justitie verdenkt A. verder van het maken van kinderporno en het bezit ervan. De eerste feiten dateren al van 2016. In 2021 deed een slachtoffer een eerste melding bij de politie. Er was toen te weinig houvast om een verdachte te kunnen identificeren. Pas in maart van dit jaar kwam de zaak in een stroomversnelling. De politie nam gegevensdragers in beslag.

Onderzoek daarnaar leverde bijna vijfhonderd mapjes met beeldmateriaal en namen op, aldus het OM. De politie is nog bezig met de beoordeling van dat materiaal en met de identificatie van slachtoffers. Niet alle jongens zijn herkenbaar in beeld gebracht. A. zou zijn slachtoffers op Snapchat hebben verleid door zich voor te doen als jong meisje.

Justitie kijkt naar de ernstigste zaken, zegt het OM. Naast de verkrachting verdenkt het OM A. ook nog van twee gevallen van seksueel misbruik.

Momenteel liggen er tien aangiftes. Zes slachtoffers moeten nog worden benaderd. Ook is de politie nog op zoek naar een slachtoffer dat door A. misbruikt zou zijn in een kleedkamer. Over de locaties waar de misdrijven zouden zijn gepleegd, doet het OM geen mededelingen, om de privacy van slachtoffers te beschermen.

Als politie en justitie het onderzoek naar de feiten hebben afgerond, zullen deskundigen de psyche van A. onderzoeken.

A. betuigde aan het slot van de zitting spijt tegenover zijn „jonge slachtoffers” en zei dat hij openstaat „voor welke hulp dan ook”. „Ik geef openheid van zaken en neem verantwoordelijkheid”, aldus de verdachte. Hij merkte op dat hij vaak onder invloed van alcohol verkeerde. „Dat ontremde me.”

De volgende voorbereidende zitting is op 17 maart.