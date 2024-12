Paramaribo gonst van geruchten rond dood Bouterse

„Desi Bouterse is maandagavond overleden”, meldt krant De Ware Tijd vrijdag. De voor meervoudige moord veroordeelde Bouterse zou zijn overleden op zijn geheime onderduikadres en daar dinsdag door onbekenden zijn opgehaald met een boot. Omdat het eb was, kon het lichaam niet aan land worden gebracht bij zijn woning in Leonsberg, ten noorden van Paramaribo, en moest het over de weg verder worden vervoerd.

Ondertussen lopen de theorieën sterk uiteen. Zo sprak het ANP met iemand die vermoedt dat niet Bouterse in de kist ligt, maar een kloon. Andere mensen denken dat Bouterse bewust is gestopt met dialyseren. De Ware Tijd schrijft juist over de gezondheid van de ex-president: „Naar wordt vernomen zou de voortvluchtige recentelijk hebben besloten zijn vlucht voor justitie op te geven, omdat hij kennelijk dringend medische hulp nodig had. Echter, hij stierf voordat hij dat voornemen kon uitvoeren.”

De politie pleegde op 23 december invallen in Bouterses woning en drie andere locaties, bevestigde korpschef Brian Isaacs dinsdag aan nieuwssite Starnieuws. Sommige bronnen beweren dat de politie daar Bouterse heeft aangetroffen en besloot dat hij waardig mocht sterven.

De columnist Ashwin Ramcharan schrijft op de website SR Herald dat er al vóór 22 december informatie over ‘Bouta’ moet zijn geweest en „dat hij er ernstig aan toe was, stervende was, of dat hij mogelijk op bepaalde adressen zijn laatste adem uitblies. Daarom trok Operatie Kerstbrood eropuit en vielen ze op vier plekken binnen.”

Op sociale media wordt ondertussen een nepbrief verspreid waarin het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aan de Surinaamse regering laat weten dat het stoffelijk overschot van Bouterse wordt opgeëist „voor sectie en DNA-onderzoek”. Het stoffelijk overschot zou volgens het schrijven op 27 december worden overgebracht naar het NFI in Rijswijk.

Een arts bevestigde woensdag dat de voortvluchtige ex-president was overleden, maar het autopsierapport is nog niet klaar. In afwachting daarvan houdt de regering zaterdag een persbriefing over „de respectvolle uitvaart en afscheid van oud-president Desiré Delano Bouterse”.