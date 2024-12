KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist

Voor de komende uren geldt daarom code geel in het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden. In de loop van vrijdagochtend lost de mist geleidelijk op.

Volgens Weeronline was het zicht in Arcen (Limburg) het slechtst met 111 meter. In Woensdrecht kon 113 meter ver worden gekeken en in Rotterdam 138 meter. Vrijdagavond ontstaat er opnieuw op veel plaatsen mist en ook in de nacht naar zaterdag is het zicht slecht met op veel plaatsen (dichte) mist, aldus het weerbureau.