Kerstpakketten rondbrengen op een kille parkeerplaats in Ede: „Wat een goede mensen zijn er in Nederland” 

„Heel cool”, reageert Zhivko (39) uit Bulgarije, net twintig minuten terug uit Zweden, met een snelle blik in de doos. „Wat een goede mensen zijn er in Nederland.” Voor het eerst in zijn leven is hij met Kerst in het buitenland. „De baas betaalt een goede bonus.” De Bulgaar toont foto’s van zijn gezin. Zoon Pavel is 10, dochter Diana 3. „Kerst is dit jaar een videocall met mijn mobiel.” Vrijdag volgt een nieuwe rit. In zijn land is het leven zwaar, vertelt Zhivko. „Truckchauffeurs krijgen er maar 1000 euro in de maand. En voedsel is heel duur.“

Zhivko is een van de vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa die gedurende de Kerstdagen op bedrijventerrein Frankeneng in Ede wachten op een volgend transport. Ver van huis, familie en vrienden. Via een initiatief van de ChristenUnie in Ede ontvangen ze een kerstpakket met onder meer een kerststol, koekjes, shampoo, blikjes frisdrank, een chocoladereep, mandarijnen, chips, popcorn en nootjes.

Die chauffeurs moeten die dagen alleen in hun cabine zien door te komen - Daan Weststrate, initiatiefnemer

De pakketten worden voor het derde achtereenvolgende jaar aan chauffeurs uitgereikt. De eerste keer, in 2022, was een ,vrij impulsieve’’ privé-actie van organisator Daan Weststrate. „Wij zouden met Kerst weer gezellig met gezin en familie bij elkaar zijn, bedacht ik me. Maar die chauffeurs moesten die dagen alleen in hun cabine zien door te komen. In de supermarkt deed ik toen wat boodschappen. Die bracht ik in papieren tasjes naar hen toe.”

Als gemeenteraadslid bekommerde de CU’er zich toen al enige tijd om de leefomstandigheden van de chauffeurs. Mede door zijn toedoen staan er nu op het bedrijventerrein twee portakabins waarin de Oost-Europeanen droog kunnen zitten en eten en elkaar kunnen ontmoeten.

„De chauffeurs laten de andere kant van onze economie zien”, zegt Weststrate. „Zij werken hard voor ons, maar doen dat tegen lage lonen, die wij niet zouden accepteren. Zonder hen zouden onze pakketjes en goederen niet aankomen. Die mannen brengen een offer door veel tijd van huis te zijn, levend in een cabine van een paar vierkante meter. Ze vormen een vergeten groep. Veel mensen weten niet dat ze nu met Kerst, met de dieselmotor aan voor de stroom, maar wat tv kijken en naar muziek luisteren in hun truck. Of ze zitten met z’n drieën in één cabine, voor wat extra gezelligheid.”

De pakketten –mogelijk door particuliere giften, een bijdrage van het transportbedrijf en een collecte van een baptistengemeente– zijn volgens Weststrate vooral bedoeld als een gebaar van respect. „De chauffeurs zijn geen daklozen zonder geld. Ze doen gewoon hun inkopen bij de supermarkt. Maar we willen hen op deze manier wel een hart onder de riem steken en tonen dat hun inzet wordt gewaardeerd. Hopelijk draagt het een beetje bij aan het kerstgevoel, ook al zijn er onder de chauffeurs orthodoxe christenen die pas in januari Kerst vieren.”

Ook voor Siarhei (31) en Maryna (37), een stel uit Wit-Rusland, zit er deze Kerst niets anders op dan beeldbellen met thuis. „Eind volgende maand gaan we pas weer naar huis.” Donderdagavond gaan ze opnieuw op transport, naar Tsjechië. Onderweg wisselen ze elkaar achter het stuur af. Het kerstpakket is welkom. „Heel leuk dat mensen hier onverwacht mee komen. Dit maakt ons blij. Het voelt warm en prettig. Alsof we thuis zijn.”