Besluit over locatie nieuwe kerncentrales vertraagd

Binnenland

Het besluit over de locatie van twee nieuwe kerncentrales loopt vertraging op. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Sophie Hermans (Klimaat) na berichtgeving door NRC. Het is onzeker of het gaat lukken om in 2025 een besluit te nemen. Mogelijk loopt daarmee de bouw van de centrales in zijn geheel uit.