A74 dicht na dodelijke aanrijding met voetganger bij Tegelen

Binnenland

Snelweg A74 is zaterdagavond in beide richtingen afgesloten tussen Venlo en de Duitse grens. Aanleiding is een aanrijding met een voetganger die de snelweg ter hoogte van Tegelen wilde oversteken, meldt de politie. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Na de aanrijding ontstond file op de weg, die leidde tot een ander ongeluk waarbij twee auto’s betrokken waren. Bij dat ongeluk raakte niemand gewond, wel raakten de voertuigen beschadigd.