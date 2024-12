Leden voormalig Griekse koningshuis erkennen na 50 jaar republiek

Het besluit geldt voor de vijf kinderen van de voormalige koning Constantijn II, die begin 2023 overleed, en zijn vijf kleinkinderen. Zij krijgen allemaal een nieuwe achternaam: ‘De Grece’, wat Frans is voor ‘van Griekenland’.

Griekenland werd in 1974 een republiek, na een referendum onder de bevolking. Het landgoed van de familie, met het paleis Tatoi, was formeel nog eigendom van Constantijn tot 1994. Toen nam de regering van premier Andreas Papandreou het onroerend goed in beslag. De familie werd toen ook het staatsburgerschap ontnomen, omdat Constantijn weigerde afstand te doen van het recht op de troon voor zijn nakomelingen.

Leden van de koninklijke familie leefden vervolgens lange tijd in ballingschap in Rome en Londen. In 2013 keerden ze terug naar Griekenland als privéburgers. Volgens het Griekse ministerie van Binnenlandse Zaken is met de overeenkomst met de familie van Constantijn II „een historische slepende kwestie opgelost. Het is goed om het verleden te laten rusten en naar de toekomst te kijken.”