2024 wordt mogelijk warmste jaar ooit in Nederland

De recordhoge gemiddelde temperatuur komt niet door extreem hoge temperaturen in de zomer, maar door hoge temperaturen in de andere maanden. Zo was het bijvoorbeeld recordwarm in februari en maart. Ook april en maart waren een stuk zachter dan normaal.

In De Bilt werden tot nu toe 289 milde dagen geteld met een temperatuur van minstens 10 graden. Op 102 dagen werd het 20 graden en meer, tegen 97 normaal. Het aantal zomerse dagen kwam uit op 28, en dat is volgens Weeronline een redelijk gebruikelijk aantal.

De hoge gemiddelde temperatuur is ook te verklaren door het gebrek aan kou. De temperatuur in De Bilt daalde tot dusver slechts op 21 dagen onder nul, tegen 52 normaal. Niet eerder waren er zo weinig vorstdagen in een kalenderjaar. Op vier dagen vroor het matig met een minimumtemperatuur onder -5 graden. Het kwam niet tot strenge vorst in De Bilt en er werd ook geen officiële ijsdag gemeten waarbij de temperatuur de hele dag onder nul blijft.