Die Welt: dader Maagdenburg omschreef zichzelf als islamcriticus

De Duitse autoriteiten hebben de verdachte van de aanval op een kerstmarkt vrijdagavond geïdentificeerd als de 50-jarige Taleb A., een arts en psychotherapeut uit Saoedi-Arabië die sinds 2006 in Duitsland woont en in 2016 als vluchteling werd erkend. Over zijn motief is nog niets bekend.

Die Welt vond op sociale media een profiel van Taleb Al Abdulmohsen waarop alle bekendgemaakte informatie van toepassing is. In de profieltekst van de man staat in het Engels: „Duitsland wil Europa islamiseren.” Op zijn omslagfoto staat een geweer. Uit sommige berichten blijkt dat de man zich vervolgd voelde. Vrijdagmiddag deelde hij een deepfakevideo van Elon Musk die het heeft over vermeende censuur in Duitsland.

Eerder dit jaar plaatste hij in het Duits het volgende bericht op X: „Naar mijn ervaring is de Duitse politie de echte aanjager van het islamisme in Duitsland.” Al Abdulmohsen zegt dat de politie anti-islamactivisten vervolgt. „We hebben AfD nodig om de politie tegen zichzelf te beschermen”, zegt hij, waarschijnlijk verwijzend naar de rechts-radicale en anti-islampartij Alternative für Deutschland.

In een interview met de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in 2019 beschrijft Taleb Al Abdulmohsen zichzelf als een tegenstander van de islam, meldt Die Welt. „Ik ben de agressiefste criticus van de islam in de geschiedenis”, zegt hij tegen de krant, die hem omschrijft als een activist die vrouwen hielp Saoedi-Arabië te ontvluchten. „Er bestaat niet zoiets als een goede islam”, zegt hij tegen FAZ.

In 2019 meldde de BBC dat Taleb Al Abdulmohsen „ex-moslims steunde die de Golfregio ontvluchtten” en zichzelf als activist omschreef. In Saoedi-Arabië was hij volgens de Britse omroep niet in staat „zijn atheïsme veilig te beleven”. Der Spiegel meldde in 2019 ook dat Al Abdulmohsen anderen „drie jaar lang” had geholpen te ontsnappen.