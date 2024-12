Nieuwe bestuurder wil Macau verbinden met rest van China

Sam werd geboren in de stad Zhongshan in de Chinese provincie Guangdong. Hij studeerde rechten aan de universiteit in Peking en leerde Portugees in Portugal. In de jaren tachtig van de vorige eeuw verhuisde hij naar Macau.

Als hoogste rechter stond Sam bekend als bondgenoot van de Chinese Communistische Partij (CCP). Hij verbood een herdenking voor de slachtoffers van 1989, toen het Chinese leger een einde maakte aan pro-democratische protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. En in 2021 handhaafde zijn rechtbank de nieuwe regels die alleen pro-China-kandidaten toestonden om aan Macau’s wetgevende verkiezingen deel te nemen.

Sam kon als enige kandidaat de verkiezingen voor stadsbestuurder eenvoudig winnen. Waar in Hongkong in 2014 en 2019 grootschalige protesten uitbraken tegen de groeiende bemoeienis van Peking, bleef het in Macau relatief rustig.

Dat Macanezen zich minder opstandig toonden dan Hongkongers komt onder meer door de verschillende achtergronden van de steden. In de 400 jaar dat Macau een enclave van Portugal was, lukte het de westerse kolonisten niet om er de lakens uit te delen. Het waren bandieten en later de CCP die het in Macau voor het zeggen hadden. Weinig Portugese wetten werden succesvol doorgevoerd, waardoor Macanezen geen alternatief hebben gekend voor de Chinezen.

Macau is de enige regio in China waar gokken legaal is en ze staat bekend als het ‘Las Vegas van Azië’. Sam moet manieren vinden om de economie diverser te maken. Hoe belangrijk dat is, bleek tijdens de pandemie. Toen deden de casino’s het erg slecht. En dat terwijl de casino’s goed zijn voor zo’n 80 procent van de overheidsinkomsten. Vorig jaar bracht de gokindustrie de stad 21,8 miljard euro op.

Als het aan Sam ligt, zal Macau een brug vormen voor handel tussen China en Portugeessprekende landen. China blijft flink in Portugal investeren. Zo wordt er in de havenstad Sines gebouwd aan een Chinese batterijfabriek voor auto’s.

De bouw van verbeterde treinverbindingen met Hongkong en steden in de Chinese provincie Guangdong moet het toerisme stimuleren. Macau zal daarmee nog meer verbonden worden met de centrale regering in Peking.