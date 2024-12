In topsnelheid stemmen EU-leiders in met afspraken, nu discussie

Raadsvoorzitter Costa wil dat er tijdens de vergaderingen niet meer oeverloos over punten, komma’s en kleine aanpassingen in de teksten wordt onderhandeld. De op ambassadeursniveau voorbereide en uitonderhandelde teksten moeten onder zijn voorzitterschap tijdens de top worden goedgekeurd, zonder dat een of meer regeringsleiders toch nog een woordje in een tekst willen veranderen. Dat lijkt een kleinigheid, maar bij de andere regeringsleiders en hun ambassadeurs gaan dan de alarmbellen af. Zij moeten de voorgestelde aanpassing goed bekijken om te voorkomen dat ze met een afspraak akkoord gaan, die helemaal verkeerd uitpakt.

De regeringsleiders lijken de nieuwe aanpak toe te juichen. Iedereen heeft genoeg te doen in eigen land en ze willen allesbehalve eenzelfde voorzittersstijl als die van de voorganger van Costa, de Belg Charles Michel. Onder zijn leiding waren de toppen slecht voorbereid, zo was een veelgehoorde klacht. Ze duurden vaak ook tot diep in de nacht, waarna de volgende ochtend verder moest worden vergaderd.

De afspraken die donderdag snel werden bekrachtigd, zijn aan de andere kant ook niet wereldschokkend. De EU-leiders roepen de EU-vakministers vooral op voortgang te boeken in lopende dossiers zoals extra steun aan Oekraïne. De Europese Commissie is gevraagd vaart te maken met nieuwe en strengere regels voor de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals de Commissie al eerder had toegezegd.