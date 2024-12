Allereerst wordt de situatie op de Golanhoogte besproken. Donk: „Israël wil de Golan versterken, met nieuwe nederzettingen en duurzame energieprojecten, om een duidelijk signaal af te geven: dit gebied is van ons.” Echter, internationaal blijft de status van de Golanhoogte omstreden. Alleen de VS heeft dit gebied, onder bewind van Trump, als Israëlisch grondgebied erkend.

Een overeenkomst tussen Israël en Hamas lijkt nu toch echt steeds dichterbij te komen, waarbij mogelijk tientallen gijzelaars zullen vrijkomen. „Zowel Israël als Hamas voelt de druk om een akkoord te sluiten, maar extreme elementen binnen de Israëlische regering blijven tegen elke vorm van onderhandelingen”, aldus Donk.

De afgelopen week is er allerlei nieuws naar buiten gekomen over het regime van Assad. „Die schetsen eigenlijk een beeld wat we al kenden”, aldus Donk, „namelijk, van een schrikbewind dat zich ook nog eens schaamteloos verrijkte. Het regime van Assad heeft honderdduizenden slachtoffers gemaakt, met massagraven en martelpraktijken die nu aan het licht komen.”

Tot slot belicht Van Egdom de situatie nog in het licht van Advent en het komende Kerstfeest. „Maria zingt: Hij heeft machtigen van de troon gestoten. In de val van regimes zoals dat van Assad zien we iets van die gerechtigheid en hoop.”