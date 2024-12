Diplomatieke rel Israël en Ierland escaleert

Afgelopen zondag besloot Israël om de eigen ambassade in Dublin te sluiten. De actie staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar werd de Israëlische ambassadeur in Ierland al teruggeroepen. Dat gebeurde indertijd als gevolg van het erkennen door Ierland van een onafhankelijk Palestina.

Het sluiten van de ambassade is een nieuwe escalatie. Het is het directe gevolg van het erkennen van Ierland van een verwijt van racisme dat Zuid-Afrika heeft ingediend bij het Internationaal Gerechtshof van de Vrede. Volgens de hoogste rabbijn van Ierland, Yoni Wieder, is de actie goed te verdedigen. In zijn ogen is Ierland het „meest antizionistische land in de westerse wereld”, zo zei hij in The Jerusalem Post.

De pijlen die Israël op Ierland richt zijn uitzonderlijk. Het sluiten van ambassades is een stap die verder gaat dan ooit en leek vooralsnog gereserveerd voor Arabische landen met wie de diplomatieke betrekkingen toch al op een laag pitje stonden.

Zuid-Afrikaanse petitie

De aanhoudende kritiek van Ierland op de rol van Israël in de Gaza-oorlog is het land een doorn in het oog. Maar die kritiek klinkt ook uit tal van andere landen. Zo werd Palestina dit voorjaar ook erkend door Spanje en Noorwegen. De steun voor de Zuid-Afrikaanse petitie van Ierland is volgens de Israëlische regering de „druppel die de emmer liet overlopen”.

Ierland levert al jarenlang veel kritiek op Israël. Zo omarmde het land in 2018 een verstrekkend wetsvoorstel waarbij alle Israëlische goederen die, zelfs maar deels, op de Westelijke Jordaanoever waren gefabriceerd, zouden worden geweigerd. Hoewel het voorstel door een meerderheid van de partijen werd gesteund, voerden de centrumrechtse coalitiepartijen Fianna Fail en Fine Gael het niet uit, omdat zij diplomatieke spanningen wilden vermijden.

Verwerpelijk

De meest kritische Ierse partij is Sinn Fein. De grootste oppositiepartij zou, als deze het voor het zeggen zou hebben, een volledige economische boycot van Israël steunen. Volgens Jonet.nl, leverancier van „Joods onafhankelijk nieuws” in Nederland, is de steun voor de sympathie voor een onderdrukt deel van de bevolking te verklaren. Sinn Fein, ook actief in Noord-Ierland en pleitbezorger van een Verenigd Ierland, zou de situatie van de Palestijnen in Israël vergelijken met die van de rooms-katholieken in Noord-Ierland.

Waar de regeringspartijen Fianna Fail en Fine Gael –na verkiezingen eind vorige maand zullen ze hoogstwaarschijnlijk een nieuwe coalitie sluiten– enkele jaren geleden nog voorzichtigheid betrachtten, is dat nu anders. In zijn reactie op het besluit van het sluiten van de Israëlische ambassade nam premier Simon Harris geen blad voor de mond.

Tijdens een bijeenkomst met Ierse journalisten in Dublin zei Harris dat het sluiten van de ambassade een „diplomatieke afleidingsmanoeuvre” was van de regering van Benjamin Netanyahu. Harris vindt de kritiek op Israël volledig terecht. „Weet je wat verwerpelijk is? Het doden van kinderen. Het aantal burgerlijke slachtoffers in Gaza, dat is verwerpelijk. Mensen laten sterven en humanitaire hulp tegenhouden, dat is pas verwerpelijk.”