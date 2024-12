Juf Josine leest voor uit ”De hut van oom Tom”

Tijdens de boottocht naar zijn nieuwe bestemming redt Tom het dochtertje van St-Clare, die zijn nieuwe eigenaar wordt. Maar dan sterft meneer St-Clare. Tom wordt verkocht aan de ruwe Legree en werkt onder barre omstandigheden op zijn plantage. Tom klaagt niet, maar helpt andere slaven en troost hen door uit de Bijbel te lezen. Legree ergert zich vreselijk aan de ‘vrome neger’ en gebiedt Tom om andere slaven af te ranselen. Tom weigert dit, maar dat komt hem duur te staan … “De hut van oom Tom” gaat over de verschrikkelijke omstandigheden van slaven in Amerika in de 19e eeuw. Het boek van schrijfster Harriet Beecher-Stowe is wereldberoemd geworden en heeft mede een rol gespeeld om te komen tot afschaffing van de slavernij.