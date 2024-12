‘Oudst bekende’ steen met de tien geboden levert 5 miljoen op

De steen werd in 1947 beschreven door de archeoloog Jacob Kaplan. Hij zei hem een paar jaar eerder gekocht te hebben van een Arabische man. Die zou hem weer gekregen hebben via zijn vader, die hem dertig jaar daarvoor gevonden zou hebben in het zuiden van Israël. Al die tijd zou de 52 kilo zware steen in zijn woning op de grond gelegen hebben als een soort drempel.

Deskundigen waarschuwden eerder deze week in The New York Times dat niet vastgesteld kan worden of het verhaal over de vondst van de steen klopt. Het is zelfs de vraag of de steen wel echt is. Er zijn veel vervalsingen, en die zijn niet altijd herkenbaar.

De steen telt tien geboden, maar die komen niet precies overeen met de tien leefregels uit de Bijbel. Het derde gebod, dat de naam van God niet ijdel gebruikt mag worden, ontbreekt. Wel is er een tiende gebod dat voorschrijft dat de gelovigen God moeten aanbidden op de berg Gerizim.

Sotheby’s had vooraf de verwachting uitgesproken dat de steen 1 tot 2 miljoen dollar zou opbrengen.