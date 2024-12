Rechtbank hekelt uitblijven politieke keuzes in stikstofdossier

De rechters roepen kabinet en parlement op om hun „gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen in het stikstofdossier”. Daar is het 5,5 jaar na de belangrijke stikstofuitspraak van de Raad van State hoog tijd voor, vinden ze.

Aanleiding is onder meer de zaak van een melkveehouder uit Zeist die ook vleeskuikens wil gaan houden. Daar heeft hij al in 2017 een vergunning voor aangevraagd, maar die is tot twee keer toe vernietigd omdat hij niet aan de regels voldoet. Eerst had de veehouder vertrouwd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat in strijd bleek met Europese natuurwetgeving. Vervolgens vertrouwde hij op een emissiearm stalsysteem. Ook dat hield juridisch geen stand.

„Deze zaak laat treffend zien hoe de stikstofproblematiek in een concreet geval kan uitpakken en hoe een agrariër dubbel pech kan hebben, door simpelweg te vertrouwen op het beleid van de overheid”, stelt de rechtbank. Die wijst er ook op dat landbouwminister Femke Wiersma (BBB) de oplossingen die de afgelopen jaren zijn bedacht weer heeft „ingetrokken of uitgesteld, zonder dat er nu concrete alternatieven zijn uitgewerkt”. Daardoor is het „opnieuw de rechter die het slechte nieuws moet brengen.”