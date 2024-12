Meer sociale huurwoningen in regio Amsterdam naar starters 

Zo werd in 2022 in de regio 46 procent van de woningen toegewezen aan een starter, in 2023 was dat 49 procent.

Op 16 januari 2023 is een nieuw puntensysteem ingevoerd, waarbij woningzoekenden meer invloed hebben op hun kans om een woning te vinden. Zo kijkt het systeem niet langer alleen naar de inschrijfduur, maar kunnen woningzoekenden ook punten verdienen door actief te reageren op woningen. Ook kunnen starters zogeheten startpunten aanvragen. Het systeem geldt voor huizen op WoningNet en Woonmatch in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Het aantal mensen dat actief zoekt naar een woning is door het nieuwe systeem flink gestegen. In 2023 nam dat aantal toe met 21 procent, van 119.000 naar 144.000. Doordat meer mensen actief zoeken, is de slaagkans wel met twee procentpunt afgenomen. „De toename van het aantal actief woningzoekenden en van het aantal reacties resulteert in langere kandidatenlijsten per woning. Dat leidt voor veel woningzoekenden tot een lagere positie op de ranglijst voor een woning dan voor de invoering van het nieuwe puntensysteem”, zo meldt de gemeente Amstelveen.

Tegelijkertijd komen de woningen eerder terecht bij de huishoudens die deze het hardst nodig hebben, zoals starters en woningzoekenden met een dringende huisvestingsvraag. Naar verwachting wordt de positie op de ranglijst van woningzoekenden die actief blijven zoeken de komende jaren nog beter dan in het oude systeem, aldus de gemeente.

Ook is het aantal keer dat een woning geweigerd wordt in 2023 afgenomen van 8 naar 3 en is de gemiddelde wachttijd voor een woning gezakt van 13,4 jaar naar 12,1 jaar.