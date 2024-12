NSC, SGP en CU willen opheldering over toegenomen afwijzing asielzoeker met bekeringsverhaal 

De partijen doen dat naar aanleiding van recente berichtgeving in het Nederlands Dagblad (ND).

Tegenover die krant constateren verschillende advocaten dat aanvragen met een bekeringsmotief momenteel strenger worden beoordeeld dan voorheen en ook steeds vaker worden afgewezen. De Kamerleden Don Ceder (CU), Diederik Boomsma (NSC) en Diederik van Dijk (SGP) willen weten of de beoordelaars van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) bekeringsverhalen inderdaad kritischer tegemoet treden. Ook vragen ze of er dit jaar relatief meer verzoeken met een bekeringsmotief zijn afgewezen.

Weinig begrip

Daarnaast vragen de Kamerleden minister Faber om een reactie op het door verschillende advocaten veronderstelde feit dat beslismedewerkers weinig begrip zouden hebben voor bekeringsverhalen van asielzoekers. De Kamerleden vragen Faber of beslismedewerkers in hun opleiding wel voldoende kennis krijgen aangereikt over christendom en bekering. Ook moet Faber uitleggen hoe ze denkt te kunnen voorkomen dat beslismedewerkers hun persoonlijke opvattingen laten doorklinken in gesprekken met asielzoekers.

Sinds deze zomer voert de Immigratiedienst een strenger beleid bij de beoordeling van asielverzoeken. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat asielzoekers hun asielrelaas beter moeten onderbouwen met documenten. Dit betreft onder andere paspoorten, andere identiteitsbewijzen en documenten die aantonen dat iemand gevaar loopt.