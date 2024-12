Ook in Cuba geldt: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond

Ze kwamen uit de armenwijk van Camagüey, een stad in Cuba. Waar ze wonen op plekken die je gerust met ”heggen en steggen” mag typeren. Achterafoorden waar iemand ze vandaan heeft moeten roepen en uitnodigen („ja, u!”) om naar dat tuinhuisje te komen voor een dienst. En daar zitten ze! De meesten in de netste kleren die ze konden vinden. En zowaar: het ziet er best een beetje deftig uit.

Geen Bovenkerk dus en toch was er een kerstgevoel die ochtend. Omdat Johannes 1:14 op die plek en met deze mensen zich aan me opdrong. „Het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.” Akkoord, daarmee doelt de schrijver op de Zoon Die mens werd. Maar in het gewaad van Zijn Woord gebeurt dat nog steeds. En in die gedaante komt Hij nóg iedere dag in het vlees en is Hij onder ons. Vooral dat „onder ons” wilde maar niet zwijgen toen ik deze foto zag: een vrouw uit de armenbuurt die (misschien wel voor het eerst) het Kind in de kribbe ontmoet (lees: de Schrift in handen, in háár handen krijgt).

Het Woord is vlees geworden en ook in Cuba wordt dát ervaren. Maar juist daar ontpopt zich een grimmige kant. Want het is er onveilig voor wie Hem aanbidt. Of zoals een predikant het zei: Via de staat worden Bijbels verspreid, maar wie niet aan de leiband van het regime loopt, die blijft met lege handen. Aan de leiband lopen? Dat is de feministische bijbel accepteren. Of de pinksterbijbel, „op de markt gebracht” om pinksterkerken te paaien toch vooral regeringsgezind te blijven. „Niet onze Bijbel”, reageert de voorganger (wiens naam maar beter onvermeld blijft).

„Uw steun helpt christenen in Cuba te groeien tegen de verdrukking in” - Klaas Muurling, collectiespecialist bij Open Doors

Omdat Bijbels niet vrij verkrijgbaar zijn, ervaren Bijbelgetrouwe kerken wat hun opstelling betekent: een nijpend tekort aan Bijbels. Daarom maakt ook Bijbelverspreiding deel uit van de RD-actie. Waarbij we drie jaar lang broeders en zusters willen voorzien van Bijbels. Kosten: 150.000 euro. Een waardevoller kerstgeschenk is nauwelijks denkbaar. Helpt u mee het mogelijk te maken?