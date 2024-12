ChristenUniefractie en NSC-bestuur onder vuur

Onderwijsbegroting

CDA, SGP, ChristenUnie en JA21 sloten vorige week een deal met de coalitiepartijen over de onderwijsbegroting. Daarin staat onder meer dat de langstudeerboete van tafel gaat. De maatschappelijke diensttijd en het levensbeschouwelijk en godsdienstig onderwijs op openbare scholen blijven bestaan.

De achterbannen van CDA, SGP en JA 21 kunnen deze deal gemiddeld genomen wel waarderen, maar binnen de ChristenUnie roept de gang van zaken vragen op. Waar de CU’ers vooral tegen te hoop lopen is dat de Tweede Kamerleden in overleg zijn gegaan met de PVV. De eerste fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, Leen van Dijke, stelt: „Ik zie het als een bijdrage aan normaal maken wat niet normaal is.” Nathánaël Post, oud-voorzitter van de CU-jongerenclub Perspectief, foetert: „Het is een betreurenswaardige keuze om dit domrechtse kabinet in het zadel te houden.” Ook het huidige bestuur van de CU-jongeren moppert over het gesloten akkoord.

Het gedoe komt op het moment dat de partij nog aan het bijkomen is over de steun aan de motie van VVD-Kamerlid Becker om gegevens over culturele en religieuze normen en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond bij te houden. De ChristenUnie stemde daarvoor, maar had dat achteraf bezien niet moeten doen, stelde Bikker.

ChristenUniefractievoorzitter Mirjam Bikker. beeld ANP, Remko de Waal

Een dergelijk mea culpa ligt voor de onderwijsdeal niet voor de hand. Bikker staat pal achter de gemaakte keuzes. De fractie deed volgens haar niet meer dan wat ze moest doen: „We hebben een slechte begroting minder slecht gemaakt.”

Murphy

„Alles wat fout kan gaan, zal fout gaan.” Deze wet van Murphy is zo langzamerhand wel van toepassing op NSC. Bewindslieden vertrekken, Kamerleden stappen op, partijleider Omtzigt verliest zijn heldenstatus en kiezers keren de partij massaal de rug toe.

Vorige week kwam daarbij nog het bericht dat het bestuur van NSC een onderzoek onder de fractieleden liet doen naar het functioneren van Omtzigt en andere fractieleden. Alle Kamerleden moesten op een lijst waarop alle namen van de fractieleden stonden, bij elke collega aangeven of hij een „remmende” dan wel een „opbouwende” factor is. Een soort kliklijn dus, al ziet de partijleiding dat uiteraard anders.

Nu wil het geval dat alleen de vragenlijst uitlekte; de conclusies van het onderzoek bleven wel geheim. Tot nu toe…

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdag onder meer over de Europese top die eind deze week plaatsvindt. Woensdag meldt de agenda onder meer debatten over de verlenging van de Nederlandse militaire missie in Irak en over de Najaarsnota. Op de laatste dag voor het kerstreces, donderdag, debatteert de Kamer onder meer over het mestbeleid en over dakloosheid.

