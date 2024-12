ING: 1 op 5 bestuurders vrijwel zeker dat AI banen gaat vervangen

Ook het aandeel topmannen en - vrouwen dat voorziet dat AI misschien banen zal vervangen is gegroeid, van 39 procent vorig jaar naar 54 procent nu. Veel van de ondervraagde bestuurders hebben zorgen over de inzet van AI, maar zien tegelijkertijd een kans om versneld te innoveren. Zo staat kunstmatige intelligentie op plek 1 als het gaat om prioriteiten die bestuurders hebben op het gebied van innovatie, aldus ING.

De bank heeft niet enkel vragen gesteld over AI, maar ook over verschillende andere onderwerpen. Zo ook over de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten, waarover de bestuurders weinig zorgen hebben.

„Men verwacht dat er onder Trump meer economische stabiliteit ontstaat en er kansen komen voor Nederlandse bedrijven door duidelijker internationale regelgeving. Dit optimisme staat enigszins haaks op hun belangrijkste zorg over Trump 2.0 dat de kans op handelsoorlogen vergroot is als ook de kans op stijgende inflatie, rente en een sterkere dollar”, legt divisiedirecteur Mark Milders van ING uit. „Wellicht is de duidelijkheid die de verkiezingsuitslag brengt belangrijker.”

De zorgen over geopolitieke spanningen en veiligheid zijn afgenomen, constateert ING verder. Andere zorgen zijn sinds vorig jaar juist bij meer bestuurders aanwezig, zoals hoge energieprijzen, de impact van de hoge inflatie en het vasthouden van talent binnen het bedrijf. Desondanks kijken de meeste Nederlandse topbestuurders, 90 procent, optimistisch naar 2025. Dat is iets meer dan vorig jaar, toen 85 procent van de bestuurders aangaf optimistisch naar 2024 te kijken.