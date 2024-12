Opwekking is uitvergroting van persoonlijke bekering

De Amerikaanse predikant Robert M. Frazier bekende na de verkiezing van Trump tot president: „We zijn als christenen ernstig tekortgeschoten. Als we vuriger hadden gebeden om een geschikte kandidaat, zou dat gebed zijn verhoord” (RD 2-11). Enkele weken later verzuchtte scriba ds. K.M. Watkins van de synode van de Free Presbyterian Church of Scotland: „Land en kerk verkeren in een staat van geestelijke duisternis” (RD 4-12). Hij riep op tot gebed en verootmoediging voor God en zag uit naar een geestelijk ontwaken.

Dat is wat alleen al Europa nodig heeft: een krachtige doorbraak van de Heilige Geest. Een breed gedeeld besef van Gods grootheid en heiligheid. Diepe indrukken van zonde en eigen verdorvenheid. Honger en dorst naar de gemeenschap met God en een grondige beleving van Zijn genade en van de heerlijkheid van Christus. Opwekkingen zijn een uitvergroting van persoonlijke bekering.

275 jaar geleden vond in Nijkerk een opzienbarende opwekking plaats. Het kerkelijke en het openbare leven veranderden ingrijpend ten goede. Vandaag gaat Nederland gebukt onder bendegeweld en drugsoorlogen. Gevangenissen en politiecellen lopen over. Aan enkelbanden is een tekort. De regering is druk met zichzelf, de oppositie verlamt elke besluitvorming, een woud aan regels doet de rest. Er is een diep geestelijk en moreel verval.

Alleen het Evangelie in handen van de Heilige Geest breekt de kracht van de heersende tijdgeest. Het vernieuwt mensen en verandert landen en volken. Moeten we niet veel meer onze mond opendoen tot God en onze plaats zoeken in het geestelijke krachtenveld van Christus? Waar het Woord beslag legt en er besef komt dat Christus alleen het hart vervullen en verzadigen kan, daar bloeit gebed op. We gunnen God heel de wereld en heel de wereld God. Gebed om doorwerking van het Evangelie wereldwijd zal aanzwellen.

De achttiende en negentiende eeuw kenden grote opwekkingen, waaraan de namen verbonden zijn van Whitefield, de Wesley’s en Jonathan Edwards, mensen van intens gebed. Het handwerk van een christen is bidden, zei ooit Luther. Wie verlangt niet naar een geestelijk reveil…? Waarin wordt dat zichtbaar? Volgens een collega die terecht over geringe belangstelling voor de weekdiensten klaagde, wordt een opwekking allereerst merkbaar in doordeweeks kerkbezoek…