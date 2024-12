De microwereld van korstmossen

Korstmossen hebben heel verschillende kleuren en ook de vormen zijn erg variabel. Er zijn plakkaatvormige soorten, struikvormige soorten en soorten die wel uit kunstig knipwerk lijken te bestaan. Korstmossen vind je overal, zelfs tot op het tegelpaadje in de tuin, waar het kauwgommos voorkomt, of op oude dakpannen, waarop het dooiermos te vinden is. Sommige soorten zijn heel gevoelig voor luchtverontreiniging, zoals het baardmos, dat alleen in bossen met heel zuivere lucht voorkomt. Korstmossen groeien ook op plaatsen die voor de meeste planten onbewoonbaar zijn, zoals de heidelucifer en verschillende rendiermossen die een voorkeur hebben voor droge open plekken in heidevelden. Op boomschors is, naast allerlei andere soorten, het prachtig gevormde gewoon schildmos te vinden.

Nieuws in beeld Dove heidelucifer. beeld Chiel Jacobusse Oranje dooiermos. beeld Chiel Jacobusse Open rendiermos. beeld Chiel Jacobusse Kauwgommos. beeld Chiel Jacobusse Gewoon schildmos. beeld Chiel Jacobusse Baardmos. beeld Chiel Jacobusse

Chiel Jacobusse (1955) is geboren in Zeeland en woont daar al zijn hele leven. Hij publiceert veel artikelen en foto’s over de natuur in boeken, kranten en tijdschriften en is dagelijks bezig met natuurstudie. Zijn fotografie heeft steevast de verwondering over de schepping tot onderwerp.