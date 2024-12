’t Hart ziet volgens vriendin op tegen ‘heisa’ P.C. Hooft-prijs

„Ik heb hem meteen gebeld en vroeg: ‘ben je er blij mee?’” vertelde Van Keulen. „Hij was heel verwonderd en verbaasd. In de jaren tachtig zeiden we al tegen elkaar: ‘dat is een prijs die een van ons nooit zal krijgen’. En hij ziet op tegen alle heisa en aandacht. Hij heeft geen zin in al die aandacht.”

De auteur kampt de laatste jaren met veel fysieke ongemakken. „Hij heeft een herseninfarct gehad, hij heeft iets aan zijn hart, hij is een keer gevallen en heeft wat gebroken”, zei zijn goede vriendin. Geestelijk kwakkelt ’t Hart overigens nog niet: „Alleen het schrijven houdt hij nu even wat terzijde.”

Wat de schrijver met het prijzengeld van 60.000 euro gaat doen, weet Van Keulen niet. „Ik zei hem: ‘je kan nu eindelijk een paar tuinmannen nemen om je tuin bij te houden’”, aldus Van Keulen. Maarten ’t Hart beleefde zijn grote doorbraak in 1978 met de later verfilmde roman Een vlucht regenwulpen.