Advies: boeren onmisbaar voor klimaatdoelen, geef ze perspectief

Binnenland

Boeren zijn onmisbaar om de klimaatdoelen te halen, maar het beleid om ze te helpen verduurzamen schiet op alle fronten tekort, vindt de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Om daar verbetering in te brengen, moet nodig het vertrouwen tussen boeren en overheid worden hersteld. Dat is „een eerste voorwaarde”, stelt de raad in een advies aan het kabinet.